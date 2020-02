A sus 17, así luce el hijo de Gloria Trevi, Ángel Gabriel

Aunque Gloria Trevi nunca ha aceptado que Sergio Andrade es el padre de su hijo: todos aseguran que los genes no mienten, pues son idénticos y cantan igual, ¿tú qué opinas?

ESCÚCHALO

Ángel Gabriel, el hijo que Gloria Trevi procreó en una cárcel de Brasil, en donde se encontraba reclusa junto a Sergio Andrade, lanzó su primer disco.

Ángel Gabriel ahor y Sergio Andrade de joven. (Foto vanguardia)

En redes sociales y algunos medios de comunicación, no dejan de comentar el gran parecido entre ambos y no sólo eso, el timbre de voz que los dos comparten. Pese a los rumores o su triste historia de niño, nada detiene al joven, quien no hace más que recolectar éxitos.

View this post on Instagram A post shared by Angel (@angelgabrielgt) on Jul 18, 2018 at 6:22pm PDT

Ángel ahora

El primer sencillo del cantante mexicano ya tiene más de 1,3 millones de reproducciones en Youtube desde su estreno en octubre de 2019, por lo que aspira a continuar abriéndose camino en la música por su talento.

“Si te encuentro sola" ha arrasado y ahora el joven lanza “Besos menos”.

View this post on Instagram A post shared by Angel (@angelgabrielgt) on Feb 13, 2020 at 10:59pm PST

Aunque el muchacho solo lleva 5 semanas de haber abierto sus redes, ya cuenta con 154mil seguidores. Te dejamos con algunas de sus mejores imágenes.

View this post on Instagram A post shared by Angel (@angelgabrielgt) on Feb 6, 2020 at 2:13pm PST

View this post on Instagram A post shared by Angel (@angelgabrielgt) on Oct 15, 2019 at 8:06am PDT

View this post on Instagram A post shared by Angel (@angelgabrielgt) on Oct 27, 2019 at 12:30pm PDT

SU NUEVO LANZAMIENTO:

*Con datos de Vanguardia

