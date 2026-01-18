Versión Impresa
Suspenden algunas paradas del Transmetro ante ataques terroristas

  • Por Geber Osorio
18 de enero de 2026, 12:37
Ciudad de Guatemala
La medida es tomada por las autoridades en manera preventiva. (Foto: archivo/Soy502)

La medida es tomada por prevención y en resguardo de los usuarios del transporte.

Ante los hechos de violencia provocados por integrantes de las pandillas terroristas, los cuales han sido contra agentes policiales, el servicio de Transmetro ha decidido suspender algunas paradas como medida preventiva.

Las autoridades municipales indicaron que se ha reducido temporalmente la flota de Transmetro, siendo las siguientes paradas la que estarán suspendidas temporalmente:

  • Línea 6: Parroquia y Academia.
  • Línea 7: La Merced, San Juan Sur y San Juan Norte.
  • Línea 12: Santa Cecilia

El alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñónez, solicita a las autoridades de seguridad pública continuar con los esfuerzos de combate y prevención, y reforzar el resguardo y la protección de la población, a fin de garantizar condiciones de seguridad.

La información se seguirá ampliando por medio de las redes sociales de las autoridades.

