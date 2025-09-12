Juzgado suspende audiencia de los capturados en operativo "Rescatando al Gallito"

-

Suspenden audiencia de primera declaración de pandilleros de la MS-13, capturados en caso "Rescatando El Gallito".

Para este viernes 12 de septiembre estaba programada la audiencia de primera declaración de los presuntos pandilleros detenidos durante el operativo "Rescatando El Gallito", que se realizó el pasado fin de semana en el barrio El Gallito, zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

El juzgado suspendió la audiencia de pandilleros capturados en operativo "Rescatando El Gallito". (Foto: Cortesía)

Sin embargo, la audiencia fue suspendida debido a problemas técnicos con la videollamada y la ausencia de algunos abogados de los acusados.

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales determinó que la audiencia será reprogramada para el miércoles 17 de septiembre a las 11:00 horas.

Los detenidos, vinculados a la Mara Salvatrucha (MS-13), están siendo procesados por su supuesta participación en actividades criminales, principalmente relacionadas con extorsión, sicariato y narcotráfico.

Los detenidos, vinculados a la MS-13, están siendo procesados por su supuesta participación en actividades criminales. (Foto: Cortesía)



El rescate de El Gallito

En el marco del operativo "Rescatando El Gallito", cuyo objetivo es desmantelar una red criminal de la MS-13, 36 personas fueron detenidas.

Según el Ministerio Público (MP), esta operación fue el resultado de meses de investigación que permitieron desarticular una estructura criminal que controlaba la zona con el uso de armas, cámaras de seguridad y tecnología digital.

Juzgado suspende audiencia en el caso pandilleros de la MS-13, capturados en caso “Rescatando El Gallito” procesados por su supuesta participación en actividades criminales, principalmente relacionadas con extorsión, sicariato y narcotráfico. Video:Cortesía. pic.twitter.com/1HsNEZZ7bA — Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 12, 2025

Las autoridades descubrieron que los miembros de la MS-13 utilizaban un sofisticado sistema de monitoreo interno para coordinar sus actividades ilícitas en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

El Director General de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, lidera el gran operativo en el barrio El Gallito, zona 3, se busca realizar capturas, perfilar sospechosos y obtener información para avanzar en la lucha contra la delincuencia. pic.twitter.com/uoR4KFZX1L — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 7, 2025

El fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, Daniel Baten, destacó que la criminalidad ha evolucionado, utilizando medios digitales para cometer delitos, por tanto, el MP ahora cuenta con unidades especializadas en análisis criminal y cibercrimen para profundizar en la información obtenida.

Entre los elementos incautados se encontraron discos duros, unidades DVR (para controlar las cámaras de seguridad) y más de 20 teléfonos móviles. Sin embargo, pese a que las cámaras de seguridad en el área no permitían visualizar claramente los movimientos, se descubrió que los pandilleros operaban un centro de control donde monitoreaban la actividad en tiempo real.

Los capturados durante el operativo “Rescatando El Gallito”, una red criminal de la Mara Salvatrucha en ese sector, aún esperan audiencia judicial. (Foto: PNC)

Además, se encontraron máquinas contadoras de dinero, lo que refuerza la hipótesis de que la banda no solo estaba involucrada en actividades de extorsión, sino también en el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.

Baten agregó que el análisis de los dispositivos incautados es clave para obtener más pruebas. También subrayó que las investigaciones son llevadas por distintas secciones del MP, incluidas la Fiscalía contra Delitos contra la Vida y la Fiscalía contra el Secuestro.

Entre los indicios incautados se encuentran armas de fuego, carabinas, armas de gas, más de 20 teléfonos móviles, discos duros, DVR de cámaras de seguridad y máquinas contadoras de dinero, los cuales servirán como indicios que serán presentados en audiencia de primera declaración.