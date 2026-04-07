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Suspenden clases en San Pedro Sacatepéquez luego del tiroteo registrado el lunes

  • Por Reychel Méndez
07 de abril de 2026, 06:34
Tras el hecho, el Ministerio Público se quedó en el lugar realizando las diligencias de ley. (Foto ilustrativa: iStock)

Tras el hecho, el Ministerio Público se quedó en el lugar realizando las diligencias de ley. (Foto ilustrativa: iStock)

Este martes se suspenden las clases a nivel municipal en todos los centros educativos debido al enfrentamiento armado reportado la tarde del lunes

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La Municipalidad San Pedro Sacatepéquez dio a conocer por medio de un comunicado que se tomaron varias decisiones para resguardar la seguridad de los vecinos del municipio luego de enfrentamiento armado registrado durante la tarde del lunes, del cual resultaron al menos seis personas heridas, una fallecida. Además, tres fueron capturadas.

Ante el hecho, la Municipalidad decidió suspender las clases a nivel municipal en todos los centros educativos tanto públicos como privados y por cooperativa. Además, recomendaron mantener la calma y resguardarse en sus hogares.

En cuanto al paso vehicular y peatonal, se recomendó evitar circular por el área afectada para facilitar el trabajo de las autoridades quienes se mantuvieron en la escena recopilando datos para las investigaciones correspondientes.


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