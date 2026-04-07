Surgen más videos del enfrentamiento armado en San Pedro Sacatepéquez

Agentes policiales se enfrentaron a sujetos armados y un intenso tiroteo generó caos en el sector.
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Un enfrentamiento armado en el que también se vio involucrada la Policía Nacional Civil (PNC) ha dejado como saldo un fallecido y al menos seis personas heridas, en el kilómetro 20, cantón Las Limas, en San Pedro Sacatepéquez.
En redes sociales circulan nuevos videos en donde se observa a los agentes policiales con el cuerpo a tierra en el momento que se enfrentaban a sujetos armados.
Algunos conductores detuvieron su marcha para resguardarse, mientras que otros optaban por avanzar y evitar ser alcanzados por las balas.
En otro video se observa el momento en que transeúntes y demás personas corren a protegerse, ya que se escuchaban las detonaciones de bala en el lugar.
El tiroteo generó incertidumbre durante varios minutos y caos vehicular en el sector, ya que el paso vehicular quedó bloqueado por las autoridades correspondientes que resguardaron la escena.
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La PNC capturó a tres presuntos responsables, quienes también resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial.
Asimismo, un oficial y un agente policial fueron víctimas heridas del enfrentamiento armado.