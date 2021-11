Suspenden partido entre Lyon y Marsella por un botellazo (video)

A poco de comenzar el partido, Dimitri Payet, el jugador del equipo de Sampaoli recibió un botellazo cuando iba a patear un tiro de esquina y el árbitro mandó al vestuario a los jugadores de Marsella y Lyon.

El partido de la Ligue 1 entre Olympique Lyonnais y Olympique de Marseille fue interrumpido el domingo después de que Dimitri Payet de Marsella fuera golpeado por una botella lanzada desde las gradas del Estadio Groupama.

⏱️ 4' ❌ The referee has suspended the match after Dimitri Payet was hit by a loaded water bottle.#OLOM | 0⃣ - 0⃣ | ⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_English) November 21, 2021

Payet recibió un botellazo en la cabeza. (Foto: Tigo Sports)

Payet cayó al suelo cuando se disponía a lanzar un tiro de esquina a los cinco minutos, y ambos equipos fueron enviados al vestuario por el árbitro Ruddy Buquet. Payet salió del campo con una bolsa de hielo en la cabeza. La Ligue 1 se ha visto empañada por problemas de público esta temporada.

Momento en que le tiran la botella a Payet. (Foto: Tigo Sports)

Al Niza se le anotaron dos puntos, uno de ellos suspendido, luego de graves incidentes durante su partido contra el Marsella, cuyos jugadores chocaron con los aficionados locales que les arrojaron misiles y entraron en el campo en agosto.

El Derbi norte entre RC Lens y Lille también se vio afectado por problemas de público en septiembre, y el comienzo de la segunda mitad se retrasó aproximadamente media hora después de que los fanáticos rivales se lanzaran objetos entre sí antes de que la gente corriera al campo, lo que provocó que la policía antidisturbios y mayordomos para intervenir.