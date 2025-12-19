Anuncian suspensión de energía eléctrica en algunas áreas de la ciudad capital

La Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A (EEGSA) informa a sus usuarios sobre la suspensión de la energía eléctrica en distintas zonas y municipios este fin de semana.
A través de un comunicado por redes sociales, expresaron el compromiso de seguir brindando energía, así mismo informaron que realizaran mantenimiento a la red de distribución en distintas áreas
Para el sábado 20 de diciembre:
- Desde las 7:00 a 18:00 horas: se realizará el mantenimiento en zona 9 de la Ciudad de Guatemala, la suspensión de luz se dará en esa zona, áreas vecinas y alrededores de la 6a. avenida "A" y de la 11a. a la 12a. calle.
- De 8:00 a 17:00 horas, se suspenderá en zona 6 de San Miguel Petapa, en sus áreas vecinas y alrededores de la 1a. a la 2a. avenida y de la 5a. a la 7a. calle de la Colonia Los Álamos.
- Y en Fraijanes, Santa Catarina Pinula y los alrededores del km. 16 al 17.5 de la carretera que conduce a El Salvador en Aldea Don Justo, en el mismo horario, de 8:00 a 17:00 horas.
- En Escuintla, en los alrededores de la manzana "A", sector 3 en Villas Club Ríosul de 8:00 a 18:00 horas.
Para el domingo 21 de diciembre se espera la suspensión del servicio en:
- San Miguel Petapa, zona 7 en Prados de Villa Hermosa de 8:00 a 17:00 horas
- En zona 18, de 8 a 17:00 horas, en los alrededores de las Colonias Las Colinas, El Manantial, San Rafael III, La Laguna III y el Asentamiento Mirador de las Torres.