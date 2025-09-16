Sydney Sweeney y Amanda Seyfried se enfrentan en "La empleada"

-

Lo que comienza como un trabajo sencillo se convierte en una pesadilla para la protagonista.

Sydney Sweeney acepta trabajar como sirvienta para Amanda Seyfried en el filme basado en la exitosa novela de Freida McFadden que se lanzó en 2022.

El primer adelanto oficial de La empleada ha sido lanzado y sigue la historia de Millie (Sweeney), una chica que busca escapar de su pasado y acepta realizar labores domésticas e irse a vivir con una pareja millonaria: Nina (Seyfried) y Andrew Winchester (Brandon Sklenar).

La película está basada en la exitosa novela de Freida McFadden publicada en 2022. (Foto: X)

Lo que comienza como un trabajo sencillo para Millie rápidamente se convierte en algo peligroso, debido a que irá descubriendo los secretos que esconden los Winchester, con una trama llena de secretos, escándalos y poder.

Millie busca escapar de su pasado, pero pronto descubrirá que su nuevo hogar es más peligroso de lo que parece. (Foto: X)

A pesar de que en el tráiler Nina le dice a Millie "quiero que te sientas segura aquí", la realidad es que su vida está a punto de dar un giro radical y desafiante, donde pondrá a prueba su paciencia y supervivencia.

"Necesito este trabajo. No puedo perderlo, no quiero volver", comenta Sydney, sin imaginarse que su vida corre peligro. La cinta llegará a las salas de cine el 19 de diciembre próximo.