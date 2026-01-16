Taco Bell presenta "Taconómicos" con opciones desde Q10

Después de las fiestas de fin de año, enero suele ser un mes para ajustar gastos, y Taco Bell presenta una alternativa para quienes buscan opciones de comida sin descuidar el presupuesto.

Se trata de "Taconómicos", un menú que reúne productos del portafolio de la marca con precios accesibles.

La propuesta combina opciones prácticas para acompañar los combos habituales o resolver un antojo durante el día, manteniendo porciones pensadas para distintos momentos de consumo.

Uno de los lanzamientos del menú es la Mini Taco Salad, disponible por tiempo limitado. Incluye tortilla estilo concha, frijol, lechuga, carne molida, aderezo chipotle, tomate y queso cheddar, con un precio de Q15.

El menú Taconómicos también integra opciones ya conocidas por los clientes:

A estas alternativas se suman el taco suave picante de papa por Q10, Griller Beefy Nacho por Q12, Taco doble capa Nacho Crunch y Flatbread de pollo por Q15.

“ Sabemos que los jóvenes buscan cuidar su dinero sin dejar de darse gustos. Con Taconómicos queremos demostrar que no tienes que elegir entre ahorrar o comer. ”

Ángel Paz

, embajador de Taco Bell Guatemala.