Xela vence a los cremas en la última fecha, los hunde y clasifica a fase final

Los chivos le pegaron a los albos en su casa y se meten a la fase final del Apertura.

Con un solitario tanto de Steven Cárdenas, Xelajú se afianzó en el sexto puesto de la clasificación y se metió a la fiesta grande del futbol nacional, al derrotar 1-0 a un Comunicaciones que volvió a demostrar cero reacción, como parte de la última fecha del torneo Apertura 2025.

Dependían de sí mismos y los chivos no quisieron dejar opción a nadie para desplazarlos de los ocho primeros puestos. En el minuto 33, Claudio de Oliveira mandó un pase largo para Elmer Cardoza, quien habilitó a Cárdenas, para que el delantero superara a Arnold Barrios con un derechazo cruzado.

Con este resultado, el cuadro quetzalteco ahora se medirá a Antigua en su duelo de cuartos de final, aunque antes tendrá que definir en el estadio Cementos Progreso, el título de la Copa Centroamericana. Precisamente por ello, la Liga tendrá una asamblea de emergencia el martes, para definir cuándo arrancará el camino al título liguero.

Del otro lado, los cremas no pudieron ni siquiera despedirse de buena manera de su gente y, por primera vez en su historia, terminaron en el último puesto de un torneo corto, que los obligará a tener un Clausura perfecto, para no verse inmerso en la lucha por el descenso.