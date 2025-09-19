Taiwán, un aliado que el mundo no puede ignorar

-

Taiwán se ha convertido en uno socio que no puede pasarse por alto.

En un mundo cada vez más incierto, donde los conflictos prolongados, la coerción económica y la desinformación erosionan la confianza internacional, la paz ya no es un hecho garantizado. Las democracias deben unirse, fortalecer su resiliencia y proteger aquello que nos define: la libertad y los valores democráticos.

En este panorama global, Taiwán es un socio que no puede pasarse por alto. Situado en el corazón del Indo-Pacífico, en la primera cadena de islas, nuestro país defiende con firmeza la democracia frente al expansionismo autoritario. Pero el aporte de Taiwán no se limita a lo geopolítico: también somos un motor de prosperidad para el mundo.

La economía taiwanesa es hoy la 21ª más grande del planeta y un pilar esencial en la cadena de suministro global. Producimos más del 60 % de los semiconductores del mundo y el 90 % de los más avanzados, componentes sin los cuales la vida moderna —desde teléfonos inteligentes hasta autos eléctricos e inteligencia artificial— simplemente no sería posible. En otras palabras: cuando Taiwán crece, el mundo crece con él.

Conscientes de nuestra responsabilidad, el presidente Lai Ching-te lanzó el plan de los Cuatro Pilares de la Paz, que fortalece la defensa nacional y la resiliencia social. Taiwán está dispuesto a negociar con China para un diálogo bajo principios de paridad y dignidad.

En política exterior, hemos apostado por una "Diplomacia Integrada", combinando nuestras fortalezas tecnológicas, económicas y diplomáticas para promover un mundo más seguro y próspero. Esta estrategia se refleja en proyectos concretos junto a nuestros aliados, como la cooperación bilateral entre Taiwán y Guatemala en infraestructura, salud, bienestar social, seguridad y el proyecto de "La Ruta del Chip", iniciativa que impulsa el desarrollo de la industria de semiconductores. En el marco de este proyecto, en mayo se envió a 28 ingenieros guatemaltecos a Taiwán para recibir una capacitación intensiva en semiconductores. Además, en agosto se organizó el primer Foro de Semiconductores, donde expertos taiwaneses compartieron su experiencia en el desarrollo de chips.

Paralelamente, seguimos impulsando la educación y el talento joven. Este año, 60 becarios guatemaltecos iniciaron su viaje a Taiwán, donde tendrán la oportunidad de acceder a recursos académicos de primer nivel y a la cadena de suministro de semiconductores más completa del mundo, sentando así las bases para futuras carreras en la industria del chip.

Sin embargo, a pesar de estos aportes, Taiwán continúa marginado del sistema de las Naciones Unidas. Esta exclusión se basa en una interpretación errónea de la Resolución 2758 de la Asamblea General, la cual nunca mencionó a Taiwán ni autorizó a la República Popular China a representarlo. Aun así, China impide que cualquier país exprese su apoyo a Taiwán y, de manera unilateral, amenaza la paz, la estabilidad y el equilibrio en el Estrecho de Taiwán y en la región del Indo-Pacífico.

El momento de corregir esta injusticia es ahora. En el marco del 80º aniversario de la ONU y a solo cinco años de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resulta inconcebible que se siga "dejando atrás" a un socio que tanto contribuye al progreso global.

Taiwán no pide favores ni privilegios; pide simplemente lo que le corresponde: participar, aportar y colaborar en los foros internacionales. Nuestras capacidades en salud, innovación tecnológica, energía y sostenibilidad son activos que el mundo necesita.

La resiliencia de Taiwán frente a la presión autoritaria demuestra que la democracia no solo resiste, sino que prospera. Por eso, invitamos a las naciones amigas a reconocer nuestra voz y a construir, juntos, un futuro más pacífico, estable y próspero para todos.

Vivia Chang, Embajadora de la República de China (Taiwán) en Guatemala