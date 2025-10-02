¡Tarde lluviosa de viernes! Así estará el clima este 3 de octubre

Para este viernes, las lluvias continuarán, sobre todo por la tarde y noche.
Un ambiente cálido y húmedo prevalecerá durante la mañana de este viernes 3 de octubre.
Sin embargo, de acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) prevé nublados y lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde.
Las lluvias prevalecerán sobre la cadena volcánica, Altiplano Central, Petén y sur de Valles de Oriente.
También se esperan lloviznas fuertes en las demás regiones del país.