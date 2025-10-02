Versión Impresa
¡Tarde lluviosa de viernes! Así estará el clima este 3 de octubre

  • Por Jessica González
02 de octubre de 2025, 16:22
Para este sábado las lluvias continuarán. (Foto: Pixabay)

Para este viernes, las lluvias continuarán, sobre todo por la tarde y noche.

Un ambiente cálido y húmedo prevalecerá durante la mañana de este viernes 3 de octubre.

Sin embargo, de acuerdo al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) prevé nublados y lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde.

Las lluvias prevalecerán sobre la cadena volcánica, Altiplano Central, Petén y sur de Valles de Oriente.

También se esperan lloviznas fuertes en las demás regiones del país. 

