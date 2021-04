Tatiana detalla la violencia intrafamiliar que vivió en su hogar

Tatiana relató en el programa "Netas Divinas" el calvario que vivió al sufrir violencia intrafamiliar al lado de su exesposo y representante Andrés Puentes.

___

___

“La reina de los niños” reveló que fueron más de 10 años en los que sufrió, aunque al principio no lo consideró de esa manera, pero los últimos años de su matrimonio fueron muy difíciles al sufrir la violencia en diversos aspectos.

“Es amor propio para salir de eso y decir ‘hasta aquí’. Además me agarró en el momento más vulnerable pues tenía siete días de haber dado a luz a mi hijo. Estaba muy vulnerable pero eso me dio la fuerza de decir hasta aquí, me fui. Me escapé, fue el peor día de mi vida porque sentía la percusión porque me decían que ya venían atrás de mí… fue muy complicado, sigo yendo a terapia”, contó Tatiana a las conductoras del programa.

La también actriz explicó que la violencia en su hogar fue evolucionando lentamente y no lo notaba hasta que las agresiones llegaban al plano físico, material y familiar.

“Emocionalmente era una niña… sí caes en redes de depredadores. Vengo de mujeres muy fuertes y muy feministas, fue algo muy raro. Mi papá siempre apoyaba a mi mamá en todo, siempre son un equipo. Es una personalidad que tú debes ver los focos rojos, debes seguir tu instinto. Desde el principio yo tenía un foco rojo, no me gustaba, pero te engancha por otro lado, son aduladores”, agregó.

Los celos enfermizos

Tatiana explicó que los focos rojos son los celos enfermizos, el control constante sobre las actividades de la pareja, autorización a lugares que puedes o no visitar, el manejo del dinero, selección de amistades y de la familia, y cuando empieza a dañar las pertenencias de la pareja porque lo siguiente será la agresión física.

Tatiana aconsejó a las mujeres para que puedan detectar este tipo de abusos y escapar de este tipo de relaciones que en ocasiones puede llegar a costarles hasta la vida.

También recomendó que se apoyen en la familia o amigos cercanos para detectar comportamientos fuera de lo común que puedan representar peligro en el hogar.