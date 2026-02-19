Ataque armado deja a un adolescente fallecido en Chinautla

El menor se encontraba en los campos del sector cuando fue atacado a balazos.
Un incidente armado se registró este miércoles 18 de febrero en los campos conocidos como "Doña Pancha", en la colonia San Martín, ubicada en el municipio de Chinautla.
En ese lugar, un menor de edad fue atacado a balazos y vecinos del sector procedieron a dar aviso a los Bomberos Voluntarios.
Los socorristas atendieron el llamado y tras arribar al lugar de los hechos, constataron que se trataba de un menor de aproximadamente 14 años que ya no contaba con signos vitales.
El adolescente presentaba heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego y serán las autoridades correspondientes quienes se encarguen de determinar el motivo del ataque.
De momento la Policía Nacional Civil (PNC) indaga la escena del crimen a la espera del Ministerio Público (MP).