Robin Betancourth, orgullo petenero y referente del futbol nacional

Robin Betancourth, delantero originario de Petén, ha construido una sólida carrera tanto en la Liga Nacional como en el extranjero, convirtiéndose en referente del futbol guatemalteco y ejemplo de disciplina para jóvenes peteneros que sueñan con destacar en el deporte.

Con 34 años y una carrera construida a base de goles, constancia y disciplina, Robin Betancourth se ha convertido en uno de los futbolistas más representativos que ha dado el departamento de Petén al balompié guatemalteco.

Originario del municipio de San Francisco, Petén, Betancourth empezó su formación en las categorías inferiores de Heredia, club con el que dio el salto al profesionalismo tras pasar por la sub-20.

Se ha destacado por sus cualidades ofensivas para generar peligro. (Foto: Guastatoya)

Desde sus primeros torneos dejó claro su olfato goleador, cualidad que lo proyectó rápidamente como uno de los delanteros con mayor proyección en el país.

Su consolidación llegó al convertirse en goleador del Torneo Apertura 2012 de dicha categoría, logro que marcó un punto de inflexión en su carrera y lo posicionó como un atacante confiable, capaz de responder en momentos clave.

Actualmente, defiende los colores de Mictlán en la Liga Mayor. (Foto: FB Robin Bethancourt)

Clubes representados

A lo largo de los años, Robin ha defendido la camiseta de varios clubes históricos de la Liga Nacional. Militó en Xelajú MC, Cobán Imperial, Comunicaciones, Antigua GFC y Guastatoya, siendo pieza importante en cada institución gracias a su capacidad para definir dentro del área, su fortaleza física y su experiencia en partidos de alta exigencia.

En Cobán Imperial tuvo dos etapas, convirtiéndose en un referente ofensivo del equipo. Además, fue parte del plantel que se coronó campeón del Apertura 2023, consolidando uno de los momentos más importantes de su trayectoria en el futbol nacional.

Formó parte de varias convocatorias para representar a la Azul y Blanco. (Foto: FEDEFUT)

Su rendimiento sostenido le permitió cumplir el sueño de jugar en el extranjero, al incorporarse al Monagas SC de Venezuela en 2023, donde tuvo la oportunidad de competir en el futbol sudamericano y representar a Guatemala como legionario.

Su paso por el futbol venezolano también es recordado por su debut, en el que anotó un gol entrando desde el banquillo de suplentes.

Seleccionado

En el ámbito internacional, Betancourth también dejó su huella con la Selección Nacional. Disputó un total de 26 partidos con la Azul y Blanco, participando en distintos procesos y aportando dos goles, entrega y experiencia tanto en competencias oficiales como en amistosos.

Se consagró campeón como jugador de los príncipes azules. (Foto: IG Robin Bethancourt)

Actualidad

Para la temporada 2025-2026, el atacante fue anunciado como nuevo refuerzo del Atlético Mictlán, sumando así otro capítulo a una carrera que se mantiene activa.

Su llegada al conjunto miteco representa experiencia y liderazgo para un plantel que busca protagonismo, mientras Betancourth continúa ampliando su legado dentro del futbol chapín.

Con más de una década en la élite, Robin Betancourth es considerado un orgullo surgido de Petén, así como un ejemplo de perseverancia y trabajo para las nuevas generaciones que sueñan con abrirse camino en el deporte rey.

Su trayectoria refleja que desde el interior del país también se pueden forjar carreras sólidas y respetadas, tanto dentro como fuera de Guatemala.