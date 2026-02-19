Inter y Atlético se complican la vida en los playoffs de Champions

-

El último finalista del torneo, el Inter de Milán, perdió 3-1 en Noruega ante el Bodo Glimt este miércoles en la ida del playoff de acceso a octavos de la Champions League.

Tras haber sorprendido al City (3-1) y al Atlético de Madrid en el Metropolitano (2-1) en fase de liguilla, el equipo noruego confirmó su estatus de equipo revelación, con una nueva exhibición de juego veloz en su terreno de juego sintético de la localidad de Bodo, al norte del círculo polar ártico.

Fueron los locales quienes abrieron el marcador en su primera ocasión. Sondre Fet batió a Yann Sommer tras un bonito pase de taquito del delantero centro danés Kasper Hogh (20).

Más dominadores en el comienzo del partido, los italianos prosiguieron su ofensiva, con un poste de Matteo Darmian (26), hasta que un oportunista Pio Esposito remató un centro de Nicolo Barella para establecer el empate (30).

Aunque los Nerazzurri gozaron de algunas claras opciones de anotar al regreso de vestuarios, los locales fueron poco a poco acercándose al arco rival. Jens Petter Hauge batió a Sommer de potente disparo en el minuto 61, en el que fue su quinto gol en Champions. Unos minutos después, Hogh vio recompensado su buen partido con el tercer gol (64).

Marcadores del miércoles en los play-offs eliminatorios‼️#UCL pic.twitter.com/fKsvnFwrdY — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) February 18, 2026

Susto en Brujas

Atlético de Madrid se jugará el próximo martes en el Metropolitano el pase a octavos de la Champions tras empatar ante el Brujas (3-3) en la ciudad belga en el partido de ida del playoff.

El argentino Julián Álvarez (8') abrió el marcador de penal, y el nigeriano Ademola Lookman (45+4') amplió la distancia antes del descanso. En el inicio de la segunda parte, el también nigeriano Raphael Onyedika (51) aprovechó un rebote de Oblak en el área para marcar a placer y, después, el italiano Nicolo Tresoldi (60) logró la igualada.

El conjunto belga siguió apretando para llevarse el triunfo, pero los pupilos de Diego Simeone se encontraron con un tanto a favor en propia arco del ecuatoriano Joel Ordóñez (79). Sin embargo, el cuadro belga siguió insistiendo hasta que llegó la recompensa. El griego Christos Tzolis volvió a poner las tablas ya casi al término del tiempo reglamentario. El colegiado anuló el tanto por fuera de juego, pero acabó concediéndolo tras revisarse que el jugador estaba en posición legal (90).