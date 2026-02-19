Dina Ochoa, actual magistrada de la CC, busca su reelección en el Congreso

-

La magistrada titular de la CC, Dina Ochoa buscar un período más como magistrada en el máximo órgano constitucional del país.

En su antepenúltimo día de recepción de expedientes para candidatos a magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026-2031, el Congreso de la República sumó 19 los aspirantes que han presentado su respectiva hoja de vida.

De los expedientes presentados este día, sobresalen los entregados por la actual magistrada titular de la CC, Dina Josefina Ochoa Escribá, quien no sólo busca su reelección al máximo órgano constitucional, sino que vuelve a repetir esta intención por el Legislativo.

Igual situación sucede con Manuel Reginaldo Duarte Barrera, quien en el 2015 fue electo magistrado titular de la CC por el Congreso de la República, sin embargo, el pleno de magistrado resolvió separarlo del cargo.

Sumado a los dos anteriores, también presentaron su expediente este día: David Alberto Juárez Aldana, Wilber Gerardo Enríquez Jocol, Aníbal Chilel Chávez, Elba Lorena Flores Alvarado y Luis Arturo Quiñonez Gil.

Otros conocidos

Entre los 19 postulantes que se han presentado al Legislativo, sobresale la entrega del expediente de Roberto Molina Barreto, actual magistrado de la CC electo por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

También figura Luis Alfonso Rosales Marroquín, quien funge como magistrado suplente de la CC por el Congreso de la República. Cabe resaltar que Rosales Marroquín fue electo al máximo órgano constitucional luego de haber sido electo diputado al Congreso de la República por el partido político Valor, en las Elecciones Generales de 2019.