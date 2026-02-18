Polo Club esta listo para la disputa del Campeonato Nacional de Mediano Hándicap 2026

-

Llegó la hora. Las Canchas Polo Club, ubicado a la orilla del Lago de Amatitlán, será el escenario del Campeonato Nacional de Mediano Handicap 2026, que se disputará entre el jueves 19 al domingo 22 de febrero. En el evento participarán cuatro equipos, que se enfrentarán en una modalidad de juego, de todos contra todos.

El torneo de Mediano Hándicap de Polo en el país, se celebra en Las Canchas Polo Club, siendo un evento destacado en el calendario nacional de la Asociación Nacional de Polo. Equipos como La Misión, La Magnolia, y Aseguradora General, entre otros destacados, han sido protagonistas recientes, con finales intensas y competitivas.

La Misión se coronó campeón en el Nacional de Mediano Hándicap 2025, superando a Aseguradora General. La temporada de polo en Guatemala incluye también torneos de bajo y alto hándicap, consolidando a Las Canchas como el núcleo de la actividad.

La acción iniciará este jueves 19 de febrero. Participarán cuatro equipos: La Misión, que estará integrado por Miguel Aguilar, William Pérez, Luis Fernando Luna, y Tomás Ibargüen. La Magnolia, la conformarán, Fernando Beltranena, José Ignacio Beltranena, Víctor Hugo Morales, y Eduardo Lenhoff.

El hándicap es una calificación numérica (generalmente de -2 a 10 goles) que evalúa la habilidad individual de un jugador, esto incluye, equitación, taqueo, estrategia y caballos, y así equilibrar los equipos.

El conjunto de Aseguradora General lo integrarán: los hermanos Nicolás, Enrique, y Gabriel Neutze Crisciani, y Rosario Yanes; mientras que, La Patrona estará conformado por: el argentino, Mateo Lalor, Guillermo Montano, Rodrigo Aguilar, y Juan Marco Montano.

Los encuentros iniciarán este jueves, a las 14.30 horas. En el primer partido, La Patrona se enfrentará a Aseguradora General, y La Magnolia jugará ante La Misión, a las 16 horas. El sábado y domingo los encuentros serán a las 10 y 11 horas. El árbitro será el argentino, Juan Bello.

El torneo se jugará en un formato de todos contra todos, y el conjunto que conquiste la mayor cantidad de puntos, será el ganador.