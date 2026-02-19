CC: En tercer día llegan 11 aspirantes más al Ejecutivo y suman 18 expedientes

-

Aun faltan dos días para finalizar el plazo otorgado por la Presidencia para que los abogados interesados en entregar sus documentos.

En el tercer día de recepción de documentos para optar a la designación como magistrado titular o suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte de la Presidencia de la República, 11 aspirantes acudieron a presentar su papelería.

La Secretaría General de la Presidencia compartió el nombre de los abogados que acudieron a dejar su expediente:

Alejandro José Balsells Conde, titular o suplente Andy Guillermo Javalois Cruz, titular o suplente Mauro Salvador Chacón Lemus, titular o suplente David Alberto Juárez Aldana, titular o suplente Wilber Gerardo Enriquez Jocol, titular Joaquín Medina Bermejo, titular Mario Rene Mancilla Barillas, titular o suplente Fernando Haroldo Santos Recinos, titular o suplente María Chavez Ixtamer, titular o suplente Jorge Octavio Gamboa Carrera, titular Carmela Curup Chajón, titular o suplente

Entre el lunes y martes de esta semana llegaron 7 abogados por lo que suman 18 los aspirantes que buscan ser designados como magistrados constitucionales por parte de la Presidencia de la República.

Según la convocatoria hecha por la Presidencia de la República la recepción de expedientes continuará en la Secretaría General de la Presidencia en horario de 9 a 17 horas hasta el viernes 20 de febrero de 2026, fecha en que finaliza el plazo para entregar papelería.

El presidente Bernardo Arévalo ha señalado previamente que el procedimiento será abierto y público, por lo que los medios de comunicación pueden documentar el desarrollo de la recepción de expedientes.

Al finalizar la recepción de los expedientes comenzará un periodo de revisión de los mismos, proceso que, según informaron las autoridades, estará a cargo del equipo legal de la Presidencia de la República.