Taylor Swift anuncia su serie documental "Eras tour" para Disney+

La docuserie mostrará el esfuerzo y la pasión que definieron la gira más ambiciosa de Taylor Swift.
La cantante estadounidense ha anunciado su colaboración con Disney a través de un documental exclusivo con el que sus fans podrán conocer todos los retos que conllevó su última gira.
Taylor Swift compartió el tráiler oficial en sus plataformas y, a través del programa Good Morning America, confesó que la serie Eras tour: the final show será contada en seis episodios.
El programa estará basado en las presentaciones que Swift hizo entre 2023 y 2024, abarcando la creación del show, los ensayos, cómo funcionaba todo tras bambalinas, los vestuarios y mucho más.
"Era el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella a medida que llegaba a su fin", afirma Taylor. La serie llega el 12 de diciembre próximo a Disney+.