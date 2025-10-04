Versión Impresa
Taylor Swift tendrá un descanso temporal tras "The Eras Tour"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
04 de octubre de 2025, 14:43
Taylor Swift anuncia un merecido descanso tras "The Eras Tour". (Foto: Instagram)

La cantante reflexiona sobre la intensidad vivida en los escenarios durante su reciente gira.

Taylor Swift ha revelado que se encuentra muy cansada y no planea regresar inmediatamente a los escenarios tras haber recorrido el mundo con The Eras Tour.

En una reciente entrevista, Swift se ha sincerado sobre el impacto físico y emocional que conllevó cumplir con la gira internacional, ofreciendo 149 conciertos en total.

Taylor se sincera sobre el agotamiento emocional y físico tras su gira global. (Foto: Instagram)
"Voy a ser muy honesta: me canso muchísimo de pensar en volver a hacerlo, porque me gustaría replicarlo bien otra vez", confiesa Taylor.

Swift prioriza su bienestar tras una de las giras más exitosas de la historia. (Foto: Instagram)
"Mis articulaciones están bien. Sabía que era una locura lo que estaba pasando. Nunca me lo hubiera imaginado. Mi equipo y mi familia de gira y muy unida. Ninguno había vivido esa experiencia con intensidad", añade, lo que confirma su descanso temporal.

Récord histórico en Spotify

The Life of a Showgirl se convirtió en el disco más reproducido en un solo día en Spotify en lo que va de 2025, informó la plataforma.

