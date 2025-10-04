Taylor Swift tendrá un descanso temporal tras "The Eras Tour"

La cantante reflexiona sobre la intensidad vivida en los escenarios durante su reciente gira.
Taylor Swift ha revelado que se encuentra muy cansada y no planea regresar inmediatamente a los escenarios tras haber recorrido el mundo con The Eras Tour.
En una reciente entrevista, Swift se ha sincerado sobre el impacto físico y emocional que conllevó cumplir con la gira internacional, ofreciendo 149 conciertos en total.
"Voy a ser muy honesta: me canso muchísimo de pensar en volver a hacerlo, porque me gustaría replicarlo bien otra vez", confiesa Taylor.
"Mis articulaciones están bien. Sabía que era una locura lo que estaba pasando. Nunca me lo hubiera imaginado. Mi equipo y mi familia de gira y muy unida. Ninguno había vivido esa experiencia con intensidad", añade, lo que confirma su descanso temporal.
