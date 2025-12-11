"Taylor Swift: The End of an Era" llega pronto a Disney+

-

El contenido permite explorar la evolución artística de Swift.

La plataforma de Disney+ está a punto de mostrar el lado más vulnerable y real de Taylor Swift, junto a los secretos detrás de su gira mundial más exitosa.

La plataforma destaca el impacto global de "The Eras Tour". (Foto: X)

El 12 de diciembre, la compañía lanzará contenido exclusivo que profundiza en la vida artística de Swift y el impacto internacional de The Eras Tour.

Taylor Swift: The End of an Era explorará el proceso creativo, los retos de la producción y los momentos más icónicos de la gira.

La docuserie muestra el proceso creativo detrás de la gira. (Foto: X)

La docuserie tendrá seis episodios y estrenará dos cada semana a partir del viernes a las 2:00 horas en Guatemala y Centroamérica.

El concierto especial captura vestuarios y actuaciones únicas. (Foto: X)

Junto a la serie llega Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show, el concierto grabado en Vancouver del set de The Tortured Poets Department, presenta las actuaciones, vestuarios y momentos destacados del último concierto del tour, lo que invita a sus fans a revivir su cierre histórico desde casa.