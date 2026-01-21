Taylor Swift ingresa al Salón de la Fama de los Compositores

Taylor Swift ya es parte del "Salón de la Fama de los Compositores 2026" junto a grandes astros de la música.
La cantautora estadounidense se convirtió en la mujer más joven en casi una década, en recibir dicho reconocimiento. El primer lugar lo tiene el músico Stevie Wonder quien lo recibió con 32 años.
Para que una artista sea considerada para este reconocimiento debe tener una composición comercial con al menos 20 años.
Junto al éxito de "The Eras Tour" y el anuncio de su boda, este reconocimiento se une a los grandes logros de la estrella.
El Salón de la Fama de los Compositores
Fundado en 1969, su objetivo es honrar a aquellos compositores cuyo trabajo haya contribuido a engrosar las canciones más queridas del cancionero popular mundial.
Es parte de la National Academy of Popular Music y fue creado por el compositor Julian Mercer y los editores de música Abe Olman y Howie Richmond.
Para ser elegible el compositor debe haber lanzado comercialmente su primera obra hace al menos 20 años y contar con un catálogo significativo.