Disfruta de series y películas en agosto sin salir de casa

En agosto de 2025, las plataformas de streaming más populares en Latinoamérica presentan estrenos imperdibles.

Esta semana, el 6 de agosto, Netflix estrenó la segunda temporada de Merlina con Jenna Ortega. Además, el 22 de agosto debuta, también en Netflix, Long Story Short, una comedia animada del creador de BoJack Horseman.

Disney+ apuesta por Eyes of Wakanda, una serie animada del Universo Marvel que se estrena el 6 de agosto. Explora las aventuras de los guerreros Hatut Zaraze en busca de vibranium, conectando con Black Panther. También llega Outlander: Blood of My Blood, precuela de Outlander, centrada en las historias de amor de los padres de Jamie y Claire.

Prime Video destaca con Memento Mori (1 de agosto), tercera temporada de la trilogía basada en las novelas de César Pérez Gellida, donde el inspector Ramiro Sancho enfrenta al asesino Augusto Ledesma. Además, se espera contenido como Reina Roja 2: Loba Negra, tras el éxito de su primera entrega.

Mi año en Oxford es de esas cintas románticas con una gran historia de fondo y llegará a Netflix en agosto. (Foto: José Dávila)

Otras plataformas como Max y Mubi no se quedan atrás. Max podría incluir a finales de agosto nuevos episodios de series como The Last of Us, mientras Mubi ofrece cine de autor.

Para los amantes del deporte, Disney + también tendrá buena parte de los partidos de la Copa Centroamericana, mientras que Claro TV seguirá transmitiendo algunos de los juegos de la Liga Nacional de Guatemala.

Agosto será un mes vibrante para los suscriptores en Latinoamérica, con géneros que van desde el thriller hasta la animación.

La segunda temporada de Merlina es uno de los contenidos más esperados en agosto. (Foto: José Dávila)

Merlina

La segunda temporada de Merlina profundiza en los misterios de la Academia Nunca Más. Jenna Ortega regresa como Merlina Addams, enfrentando nuevos retos sobrenaturales mientras explora su identidad y poderes psíquicos.

Esta entrega promete un tono más oscuro, con mayor énfasis en lo gótico y lo macabro. Merlina investigará una amenaza que pone en peligro a sus amigos, con nuevos personajes y apariciones de la familia Addams.

Solo los primeros cuatro episodios se estrenarán en agosto, dejando la segunda parte para septiembre. La serie mantiene su mezcla de humor negro, intriga y drama adolescente, consolidándose como un éxito global.