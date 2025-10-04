¡Te imaginas sin salir de casa! En octubre estarás en las plataformas de streaming

-

Agenda de estrenos y novedades en las plataformas de streaming más populares de Guatemala.

El décimo mes del año viene cargado de estrenos en las plataformas de streaming más conocidas en Latinoamérica. Netflix encabeza la lista con más producciones, entre las que resaltan documentales como Victoria Beckham y Juan Gabriel, que profundizan en la vida personal y artística de estos famosos.

HBO Max, por su parte, mezcla el terror y la comedia con It: Bienvenidos a Derry, basada en la famosa novela de Stephen King, a lo que se suman dos entregas de Scary Movie.

Los magos de Waverly Place regresan con la segunda temporada en Disney plus, así como todos los episodios de la tercera temporada de Star Wars Vision.

El legado de Ozzy Osbourne llega a Paramount. (Foto: RRSS Paramount)

Prime Video también se une a la lista, pues trae la entrega de la serie chilena Sin Frenos, una comedia romántica que tiene como protagonista a una ama de casa y un repartidor inmigrante.

Por último, Paramount plus presenta un documental que trae consigo la vida y legado de Ozzy Osbourne conocido como "el padrino del heavy metal".

Este mes llega a Netflix un documental que nos adentra en la vida de Juan Gabriel, un icono musical que a través de sus canciones y composiciones ha acompañado a distintas generaciones.

IT: Bienvenidos a Derry es una apuesta de terror por parte de HBO Max. (Foto: RRSS HBO Max)

Aunque han pasado casi 10 años desde su fallecimiento, su legado se mantiene vigente en la actualidad. Esta producción revive aspectos de su vida personal que lo forjaron para convertirse en artista, con entrevistas inéditas y videos nunca antes vistos, grabados por él mismo.

Este homenaje, que consta de cuatro episodios, busca reafirmar que El Divo de Juárez, sigue vivo en el recuerdo de muchos seguidores.

Novedades destacadas en Netflix

Películas

Steve - 3 de octubre

La mujer del camarote 10 - 10 de octubre

Un fantasma en la batalla - 17 de octubre

Una casa llena de dinamita - 10 de octubre

Maldita suerte - 29 de octubre

Series

Monstruo: La historia de Ed Gein - 3 de octubre

La nueva brigada - 3 de octubre

El genio y los deseos - 3 de octubre

La diplomática (temporada 3) - 16 de octubre

Nadie quiere esto (temporada 2) - 23 de octubre

Respira (temporada 2) - 31 de octubre