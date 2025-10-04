¡Te imaginas sin salir de casa! En octubre estarás en las plataformas de streaming

Agenda de estrenos y novedades en las plataformas de streaming más populares de Guatemala.
El décimo mes del año viene cargado de estrenos en las plataformas de streaming más conocidas en Latinoamérica. Netflix encabeza la lista con más producciones, entre las que resaltan documentales como Victoria Beckham y Juan Gabriel, que profundizan en la vida personal y artística de estos famosos.
HBO Max, por su parte, mezcla el terror y la comedia con It: Bienvenidos a Derry, basada en la famosa novela de Stephen King, a lo que se suman dos entregas de Scary Movie.
Los magos de Waverly Place regresan con la segunda temporada en Disney plus, así como todos los episodios de la tercera temporada de Star Wars Vision.
Prime Video también se une a la lista, pues trae la entrega de la serie chilena Sin Frenos, una comedia romántica que tiene como protagonista a una ama de casa y un repartidor inmigrante.
Por último, Paramount plus presenta un documental que trae consigo la vida y legado de Ozzy Osbourne conocido como "el padrino del heavy metal".
Este mes llega a Netflix un documental que nos adentra en la vida de Juan Gabriel, un icono musical que a través de sus canciones y composiciones ha acompañado a distintas generaciones.
Aunque han pasado casi 10 años desde su fallecimiento, su legado se mantiene vigente en la actualidad. Esta producción revive aspectos de su vida personal que lo forjaron para convertirse en artista, con entrevistas inéditas y videos nunca antes vistos, grabados por él mismo.
Este homenaje, que consta de cuatro episodios, busca reafirmar que El Divo de Juárez, sigue vivo en el recuerdo de muchos seguidores.
Novedades destacadas en Netflix
Películas
Steve - 3 de octubre
La mujer del camarote 10 - 10 de octubre
Un fantasma en la batalla - 17 de octubre
Una casa llena de dinamita - 10 de octubre
Maldita suerte - 29 de octubre
Series
Monstruo: La historia de Ed Gein - 3 de octubre
La nueva brigada - 3 de octubre
El genio y los deseos - 3 de octubre
La diplomática (temporada 3) - 16 de octubre
Nadie quiere esto (temporada 2) - 23 de octubre
Respira (temporada 2) - 31 de octubre