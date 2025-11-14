Técnico de Panamá elogia a Guatemala y explica cómo gestionaron el cierre del partido

-

Tras el encuentro entre Guatemala y Panamá, el técnico de la selección canalera, Thomas Christiansen, reconoció las virtudes de la Bicolor.

"Enfrentamos a un equipo bueno en las transiciones y balones largos", señaló, destacando que, aunque Guatemala empató, sus dirigidos mantuvieron la calma para encarar el tramo decisivo.

"Cuando peor pintaba, el equipo reaccionó y gestionó bien el final", añadió, resaltando el trabajo de sus dirigidos.

Christiansen admitió que hubiera preferido ampliar la ventaja antes que ver el marcador igualado, "esto es el futbol", dijo, pero valoró la entrega colectiva por encima de las individualidades.

Aficionados chapines le hicieron frente al técnico de Panamá, reafirmando su papel como el jugador número 12. (Foto: Rudy Martínez / Nuestro Diario)

"Fue un partido complicado, necesitábamos a todos", afirmó, al felicitar al plantel completo por la labor que les permitió asegurar los tres puntos.

De cara a la última fecha, el entrenador subrayó que Panamá debe "morir con las botas puestas" cuando reciban a El Salvador el martes 18 de noviembre, donde buscarán amarrar la clasificación directa. Todo dependerá del resultado entre Guatemala y Surinam (7:00 p. m.), duelo que definirá quién obtiene el pase y quién queda condenado a la repesca.