Técnico de Panamá afirma que habría ayudado a Guatemala si estuviera en su lugar

Tras el cómodo triunfo de Panamá ante El Salvador en el último cruce de las eliminatorias mundialistas, donde la selección canalera obtuvo el boleto directo a United 2026, el técnico de la Marea Roja, el hispano-danés Thomas Christiansen, aprovechó para agradecer a la selección chapina que superó 3-1 a Surinam.

Luego de consumar la goleada contra los cheros en el estadio Rommel Fernández, de la Ciudad de Panamá, Thomas Christiansen envió un mensaje de agradecimiento a la selección guatemalteca que en simultáneo superó a Surinam, permitiendo a los canaleros conseguir el boleto directo a la próxima Copa del Mundo.

"Quiero mandar un mensaje a Guatemala, no por habernos ayudado a clasificar, sino por ser un equipo profesional", señaló el estratega, quien resaltó que la Azul y Blanco fue "un equipo justo", que salió a buscar la victoria ante el combinado sudamericano.

⚽ El entrenador de Panamá, Thomas Christiansen destacó la victoria de a Guatemala sobre Surinam luego de varios rumores que surgieran en torno a un supuesto complot para afectar la clasificación de los canaleros:https://t.co/x7YETUK0bx pic.twitter.com/o8jIw69hVn — Soy 502 (@soy_502) November 19, 2025 "Es lo que nosotros hubiéramos hecho si estuviésemos en su lugar, y en este caso nos ha ayudado un poco para estar más tranquilos", añadió.

Entre festejos, los jugadores canaleros elevaron al técnico para celebrar el pase al Mundial. (Foto: RR. SS.)

Christiansen remarcó la actitud competitiva del conjunto dirigido por Luis Fernando Tena y subrayó que, aunque la clasificación panameña se apoya principalmente en su desempeño, corresponde reconocer a quienes compiten con seriedad hasta el final.