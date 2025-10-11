Tecnología MI3 permite captura de presunto secuestrador en zona 12

El hombre tenía una denuncia desde el 2019.
OTRAS NOTICIAS: Las cinco zonas que registran mayor cantidad de robo de celulares.
A través de un operativo de la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil (PNC), realizado en La Reformita, zona 12, se logró la aprehensión de Florentín "N", de 32 años, quien se conducía por la zona en un vehículo.
El hombre fue identificado a través del dispositivo MI3, el cual estableció que tenía una denuncia impuesta desde el 2019 por Plagio o Secuestro en el juzgado del Departamento de Sacatepéquez.
Este dispositivo es un lector biométrico utilizado por la PNC para verificar la identidad de las personas mediante huellas dactilares en tiempo real.