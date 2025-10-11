Versión Impresa
Tecnología MI3 permite captura de presunto secuestrador en zona 12

  • Por Maria Fernanda Gallo
11 de octubre de 2025, 11:50
La detención se realizó por medio de la verificación del registro de sus huellas dactilares. (Foto: PNC)

El hombre tenía una denuncia desde el 2019.

A través de un operativo de la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil (PNC), realizado en La Reformita, zona 12, se logró la aprehensión de Florentín "N", de 32 años, quien se conducía por la zona en un vehículo.

La PNC a través del dispositivo MI3 valido la orden de captura para Florentín "N". (Foto: PNC)
El hombre fue identificado a través del dispositivo MI3, el cual estableció que tenía una denuncia impuesta desde el 2019 por Plagio o Secuestro en el juzgado del Departamento de Sacatepéquez.

Este dispositivo es un lector biométrico utilizado por la PNC para verificar la identidad de las personas mediante huellas dactilares en tiempo real.

