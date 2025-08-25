El tema que dice Alicia Machado que le dedicó Arjona

Alicia Machado tenía 19 años cuando salió con Ricardo Arjona.
La actriz venezolana ha revelado algunos de sus mayores secretos, entre ellos, que mientras mantuvo un romance con el cantautor guatemalteco, él le dedicó una de sus canciones más conocidas.
Alicia Machado fue entrevistada en el podcast Chingonamente, de Adriana Gallardo, donde confesó que comenzó una relación sentimental con Ricardo Arjona cuando ella tenía 19 años y él 40, afirmando que fue la inspiración de varios de sus sencillos.
Cuando se le cuestionó el nombre de dichos temas, Machado comentó que tenía conocimiento de uno y, aunque no quiso revelar el nombre, dejó entrever que se trata de El problema, que forma parte del disco Santo pecado.
"Me imagino que varias; espero que de algo haya servido tanta belleza que había en ese entonces y tuvo que haber habido varias, si no me sentiría muy mal, pero siempre hay muchos problemas", dijo Alicia, haciendo referencia al tema.