Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Vehículo queda empotrado en el Anillo Periférico este viernes

  • Por Geber Osorio
09 de enero de 2026, 15:38
Ciudad de Guatemala
La camioneta quedó empotrada tras accidentarse por motivos desconocidos. (Foto: PMT)

La camioneta quedó empotrada tras accidentarse por motivos desconocidos. (Foto: PMT)

La camioneta chocó contra el concreto en el ingreso al viaducto.

OTRAS NOTICIAS: Capturan a presunto integrante de banda que roba vehículos en zona 10

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes 9 de enero en el Anillo Periférico y 22 avenida, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.

Por motivos que se desconocen, el conductor de una camioneta de color negro perdió el control y chocó contra el concreto.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) explicó que el percance vial se dio hacia el sentido sur, en el ingreso al viaducto.

La camioneta quedó empotrada sobre el Anillo Periférico y 22 avenida de la zona 11 capitalina. (Foto: PMT)
La camioneta quedó empotrada sobre el Anillo Periférico y 22 avenida de la zona 11 capitalina. (Foto: PMT)

No se reportaron personas heridas ni lesionadas a pesar del aparatoso impacto, solo daños materiales.

Las autoridades coordinaron con la PMT para agilizar el tránsito y el retiro del vehículo del lugar.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar