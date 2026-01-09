Vehículo queda empotrado en el Anillo Periférico este viernes

La camioneta chocó contra el concreto en el ingreso al viaducto.
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes 9 de enero en el Anillo Periférico y 22 avenida, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.
Por motivos que se desconocen, el conductor de una camioneta de color negro perdió el control y chocó contra el concreto.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) explicó que el percance vial se dio hacia el sentido sur, en el ingreso al viaducto.
No se reportaron personas heridas ni lesionadas a pesar del aparatoso impacto, solo daños materiales.
Las autoridades coordinaron con la PMT para agilizar el tránsito y el retiro del vehículo del lugar.