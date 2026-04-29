La temperatura de este jueves alcanzará hasta los 42 grados

El país está enfrentando una ola de calor que podría perdurar por varios días más.
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La temperatura a nivel nacional seguirá en aumento.
Para este jueves 30 de abril, se prevé que alcancen los 38 y 42 grados, sobre todo en Petén y la zona de oriente.
El cielo estará despejado, lo cual aumentará la radiación solar.
Durante la tarde y noche, se esperan lluvias y actividad eléctrica en Bocacosta, suroccidente y suroriente.
Sin embargo, el viento estará soplando en toda la ciudad capital.
El día con más calor
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este fin de semana se registraron las temperaturas más altas en lo que va del año, las cuales oscilaron entre 40 a 43 grados.
El día más cálido fue el sábado, alcanzando hasta los 43.4 grados en el departamento de Zacapa.