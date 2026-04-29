"Tiroteo mañana": el mensaje que alarmó a varios centros educativos

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Una alerta sobre un "posible tiroteo" hallada dentro de un establecimiento educativo de Jalapa activó todas las alarmas a nivel nacional.

El mensaje "tiroteo mañana", escrito en uno de los baños de un establecimiento privado en la zona 2 de Jalapa, activó las alarmas de seguridad del plantel, suspendiendo clases de manera inmediata.

A raíz de esta alarma, las autoridades comenzaron a indagar y agentes de la unidad cibercrimen informaron que detectaron que los mensajes difundidos eran generados por los mismos estudiantes.

Pablo Rodríguez, subdirector del Departamento de Prevención del Delito, explicó que, tras identificar el origen y determinar el establecimiento, se estableció comunicación con el director, y los alumnos involucrados fueron expulsados.

Este fue el mensaje hallado en uno de los baños del plantel. (Foto: redes sociales)

Varios establecimientos

Sin embargo, este no ha sido el único caso reportado.

David de León, del Ministerio de Educación, confirmó que la institución ha conocido al menos 9 centros educativos que han reportado este tipo de mensajes, producto de un reto viral que ha circulado en redes sociales.

"Tenemos reportes de escuelas y colegios, en departamentos como Guatemala, Jalapa, Sacatepéquez y Petén", aseguró.

No todo lo que ves en redes sociales es para repetirlo.



En internet circulan “tendencias” y “retos” que no son un juego. Imitarlos o promoverlos puede generar miedo, interrumpir clases y meterte en problemas reales.



No sigas retos que pongan en riesgo tu seguridad ni la… pic.twitter.com/jahJ0Xdufh — UPCV (@UPCV_gt) April 27, 2026

Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) afirma que a la fecha tiene 10 casos confirmados y en ninguno se ha registrado un incidente armado.

Entre los escenarios detectados por los agentes están San Miguel Petapa, Villa Nueva, tres en establecimientos de la zona 1 del departamento de Guatemala, así como en Huehuetenango, Zacapa, Petén, Sacatapéquez y Jalapa.

Autoridades en alerta

Las autoridades de Educación están en coordinaciones constantes con el Ministerio de Gobernación para tomar cartas en el asunto.

Mientras tanto, la PNC informó que está investigando a los responsables de difundir estos mensajes, los cuales han provocado alarma y obligado a activar protocolos de seguridad.

Ante este panorama, la PNC afirma que a través de sus unidades de inteligencia y el Departamento de Delitos Cibernéticos, ha iniciado las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables de originar y difundir estas falsas alarmas.

Asimismo, advierte que "estas acciones no son simples juegos; constituyen delincuencia en potencia. Este tipo de alertas falsas no solo saturan los recursos de emergencia, sino que pueden ser utilizadas como distractores o facilitadores por el crimen organizado. Aquellos que participan en la creación de estos mensajes están contribuyendo directamente al clima de inseguridad y serán tratados como delincuentes".