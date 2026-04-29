Cristiano marca su gol 970 y Al Nassr acaricia la Liga saudí

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El portugués Cristiano Ronaldo fue el encargado de inaugurar el marcador este miércoles en la victoria por 2-0 del Al Nassr frente al Al Ahli. Con este resultado, el equipo alcanzó su vigésimo triunfo consecutivo y dio un paso más hacia el título de la liga saudí, que encabeza con 79 puntos cuando restan cinco jornadas por disputarse.

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El gol llegó en el minuto 76, cuando el atacante luso aprovechó un saque de esquina ejecutado por João Félix para rematar de cabeza. Con esa anotación, Ronaldo alcanzó los 970 tantos en su carrera profesional y desequilibró un encuentro apagado y con escasas ocasiones ante un rival que ocupa la tercera posición y que recientemente se coronó campeón de la Liga de Campeones asiática.

Cristiano Ronaldo hitting his 970th career goal.



@Rtiban1 pic.twitter.com/KE1ybafYM1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2026

En los instantes finales, ya en tiempo reglamentario cumplido, Kingsley Coman, actualmente en el Paris Saint-Germain y con pasado en el Bayern Múnich, sentenció el duelo con un potente disparo dentro del área tras una jugada derivada de otro córner. Así, el conjunto firmó su vigésima victoria consecutiva, de las cuales dieciséis han sido en la competición local.

El equipo dirigido por Jorge Jesús consolida su posición en lo más alto de la tabla, sumando 79 puntos, con una ventaja de ocho sobre el Al-Hilal y trece respecto al Al Ahli, que se mantiene en el tercer lugar.