Wembanyama lidera a los Spurs a semifinales del Oeste tras vencer a Portland

En la jornada del martes en la NBA, Victor Wembanyama lideró a los San Antonio Spurs en la victoria 114-95 sobre los Portland Trail Blazers, resultado con el que sellaron la serie 4-1 y avanzaron a las semifinales de conferencia del Oeste.
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El francés Wembanyama , ausente en el tercer juego por protocolo de conmoción cerebral, jugó 34 minutos y firmó un doble-doble de 17 puntos y 14 rebotes.
San Antonio vuelve a una segunda ronda por primera vez desde la temporada 2016-17 y espera al ganador de la serie que lideran 3-2 los Minnesota Timberwolves sobre los Denver Nuggets.
En otros duelos
Además, los Knicks de Nueva York tomaron ventaja 3-2 ante Atlanta Hawks y los Filadelfia 76ers se mantuvieron con vida.
En la Gran Manzana, los Knicks dominaron 126-97 a los Hawks en el Madison Square Garden, con Jalen Brunson como figura tras aportar 39 puntos y ocho asistencias.
Por su parte, Filadelfia derrotó 113-97 a los Boston Celtics en el TD Garden, recortó la serie a 3-2 y sigue en carrera en la primera ronda del Este.
Partidos de este miércoles
- Detroit Pistons (1) - (3) Orlando Magic - 5:00 p. m.
- Cleveland Cavaliers (2) - (2) Toronto Raptors - 5:30 p. m.
- Los Ángeles Lakers (3) - (1) Houston Rockets - 8:00 p. m.