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Wembanyama lidera a los Spurs a semifinales del Oeste tras vencer a Portland

  • Con información de AFP
29 de abril de 2026, 14:16
#NBA
Los Spurs sellaron su pase con autoridad tras derrotar a Portland en casa. (Foto: AFP)&nbsp;

Los Spurs sellaron su pase con autoridad tras derrotar a Portland en casa. (Foto: AFP) 

En la jornada del martes en la NBA, Victor Wembanyama lideró a los San Antonio Spurs en la victoria 114-95 sobre los Portland Trail Blazers, resultado con el que sellaron la serie 4-1 y avanzaron a las semifinales de conferencia del Oeste.

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El francés Wembanyama , ausente en el tercer juego por protocolo de conmoción cerebral, jugó 34 minutos y firmó un doble-doble de 17 puntos y 14 rebotes.

San Antonio vuelve a una segunda ronda por primera vez desde la temporada 2016-17 y espera al ganador de la serie que lideran 3-2 los Minnesota Timberwolves sobre los Denver Nuggets.

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En otros duelos 

Además, los Knicks de Nueva York tomaron ventaja 3-2 ante Atlanta Hawks y los Filadelfia 76ers se mantuvieron con vida.

En la Gran Manzana, los Knicks dominaron 126-97 a los Hawks en el Madison Square Garden, con Jalen Brunson como figura tras aportar 39 puntos y ocho asistencias.

Por su parte, Filadelfia derrotó 113-97 a los Boston Celtics en el TD Garden, recortó la serie a 3-2 y sigue en carrera en la primera ronda del Este.

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Partidos de este miércoles

  • Detroit Pistons (1) - (3) Orlando Magic - 5:00 p. m.
  • Cleveland Cavaliers (2) - (2) Toronto Raptors - 5:30 p. m.
  • Los Ángeles Lakers (3) - (1) Houston Rockets - 8:00 p. m.

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