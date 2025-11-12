Un colapso en 2003 reveló siglos de historia bajo el templo católico de Cubulco

-

Durante las reparaciones tras el colapso del techo en 2003, autoridades descubrieron osamentas humanas y vestigios arqueológicos, revelando que restos de la pirámide prehispánica sirvieron de cimiento en la construcción del Templo Santiago de los Caballeros.

El municipio es conocido como la Tierra del Durazno y fue fundado el 25 de julio de 1534 por los frailes dominicos Pedro de Ángulo y Luis de Cáncer.

Al pasar por el centro del pueblo, el majestuoso templo católico de Santiago de los Caballeros recibe a los vecinos y a los visitantes procedentes de cualquier rincón del país.

Roderico Morales García, historiador de la localidad, contó que este edificio se habría construido a finales del siglo XVI.

El templo cuenta con vestigios de un pozo artesanal que se habilitó durante la edificación del templo. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

"La edificación del templo católico fue dirigida por arquitectos españoles y párrocos dominicos. Según se conoce, donde se levantó el templo existía una pirámide maya conocida como Nimpocom", explicó.

Al construirse la iglesia, el emplazamiento prehispánico fue destruido y de acuerdo con la historia, partes de esa pirámide sirvieron de cimiento para la iglesia católica.

"En el terremoto del 4 de febrero de 1976, el edificio sufrió daños en su cúpula y algunos agrietamientos en sus paredes", detalló Morales.

En su interior se resguardan variedad de antigüedades y la imagen de Santiago Apóstol, patrono del municipio. (Foto: Leonel Vásquez/Colaborador)

Pese a su condición, se permitió por mucho tiempo celebrar las misas en las instalaciones hasta que el techo se desplomó el 3 de octubre de 2003.

El templo estuvo cerrado por dos años, hasta que se adquirió el compromiso de reconstruirlo durante la presidencia de Óscar Berger (2004-2008).

"Antes de comenzarse las reparaciones, los mayordomos del templo pidieron a las autoridades eclesiásticas que hicieran excavaciones en el interior para verificar si existía alguna corriente de agua debajo de la estructura", comentó Morales.

La danza del Palo Volador se presenta ante una multitud en los festejos de la feria que se celebra a mediados de julio. (Foto: Marvin Vásquez/Colaborador)

Sin embargo, la búsqueda permitió el hallazgo de osamentas humanas, un collar de perlas color celeste y un perdigón de arma.

"No obstante, al entrar a este templo, del lado izquierdo, está el vestigio de un pozo artesanal que se elaboró cuando se realizaba la construcción para que los trabajadores se abastecieran de agua", añadió Morales.