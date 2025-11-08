Versión Impresa
Con este evento arranca la temporada navideña en zona 16

  • Por Jessica González
08 de noviembre de 2025, 12:28
La temporada navideña arranca este sábado 8 de noviembre. (Foto: archivo/Soy502)

!Arranca la temporada navideña! Este sábado será el encendido del árbol en Ciudad Cayalá.

Este sábado 8 de noviembre arranca la temporada navideña en Ciudad Cayalá.

La inauguración dará inicio a las 18:00 horas con "The Sparklettes".

A partir de las 19:00 horas será el encendido del árbol navideño y finalmente, a las 19:15 el show de Gran Sonora.

Primer desfile navideño

Por otro lado, el primer desfile de carrozas organizado por la Municipalidad de Guatemala se realizará este sábado 8 de noviembre de 19:00 a 21:00 horas.

Las carrozas recorrerán la zona 3 capitalina. El recorrido iniciará en la 1a. calle y 3a. avenida, Colonia Bran.

Finalizará en la 3a. avenida y 25 calle de la misma zona.

