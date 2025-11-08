Con este evento arranca la temporada navideña en zona 16

!Arranca la temporada navideña! Este sábado será el encendido del árbol en Ciudad Cayalá.
OTRAS NOTICIAS: Este será el recorrido del "Desfile Navideño" para este sábado 8 de noviembre
Este sábado 8 de noviembre arranca la temporada navideña en Ciudad Cayalá.
La inauguración dará inicio a las 18:00 horas con "The Sparklettes".
A partir de las 19:00 horas será el encendido del árbol navideño y finalmente, a las 19:15 el show de Gran Sonora.
Primer desfile navideño
Por otro lado, el primer desfile de carrozas organizado por la Municipalidad de Guatemala se realizará este sábado 8 de noviembre de 19:00 a 21:00 horas.
Las carrozas recorrerán la zona 3 capitalina. El recorrido iniciará en la 1a. calle y 3a. avenida, Colonia Bran.
Finalizará en la 3a. avenida y 25 calle de la misma zona.