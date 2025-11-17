La autocrítica de Tena: "Me equivoqué con un futbolista" ante Panamá

-

El timonel mexicano Luis Fernando Tena despejó dudas y dejó claro lo que debe hacer la Selección de Guatemala este martes (7:00) en El Trébol, en el partido contra Surinam, con el cual despedirá las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, cita a la cual no logró su clasificación.

"Vamos a salir a jugar pensando en ganar, con pocas variantes en la alineación. Pensando en nuestra afición, en nosotros mismos, a jugar con orgullo, honestidad, con entrega. No pensamos en Panamá ni en Surinam. Queremos reivindicarnos un poco. Estamos dolidos porque no se logró el objetivo", dijo.

Las declaraciones de Tena son contexto de que enfrentan a un rival que puede certificar boleto de manera directa a su primera justa mundialista y obligar a jugar la repesca a los panameños (reciben a El Salvador), que se encomiendan a una victoria chapina para ellos desplazar a los surinameses.

Dejó entrever que tendrá pocas variantes en la alineación de este martes y justificó por qué utilizó a José Ardón en lugar de Carlos Estrada frente a Panamá. "Ardón ha venido muchos años trabajando con nosotros y creo que lo hizo muy bien el jueves anterior. A "Chava" lo tenemos como una posibilidad de relevo".

Admite equivocación

El "Flaco", después de análisis y estudios junto a su cuerpo técnico, reconoció que se equivocó con un futbolista en la alineación que utilizó ante los canaleros, sin precisar el nombre, aunque destacó que "en el trámite del partido nunca fuimos superados por Panamá".

La única baja de Guatemala para enfrentar a Surinam es Arquímidez Ordóñez.