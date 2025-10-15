Tena se la juega con dos cambios en la alineación de Guatemala

El técnico mexicano Luis Fernando Tena realiza dos cambios en la alineación de Guatemala para enfrentar a El Salvador en un partido clave por la eliminatoria mundialista.
Rudy Muñoz volverá a la alineación titular y ocupará el puesto de Jesús López como puntero izquierdo. "Chucho" bajará como interior en el puesto que ocupó Rodrigo Saravia (que va a la banca), en el cambio más significativo que hace el "Flaco" para enfrentar a los cheros.
Además, en la delantera Darwin Lom se ganó la titularidad con su anotación en Paramaribo y Rubio Rubín tendrá que esperar turno en el banquillo.
Guatemala jugará con: Nicholas Hagen en la portería; Aaron Herrera, José Carlos Pinto (C), Nicolás Samayoa y José Morales en al defensa; Stheven Robles, Jonathan Franco y Jesús López en el mediocampo; Rudy Muñoz, Óscar Santis y Darwin Lom en la delantera.