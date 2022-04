"Tenía unos ojos aquí": Nodal confirma que se borró tatuaje de Belinda

Fue el propio cantante quien reveló que decidió cubrirse el tatuaje de los ojos de Belinda que llevaba en el pecho.

EN CONTEXTO: La fuerte confesión de Nodal con la que le manda indirecta a Belinda

Durante una entrevista exclusiva para el programa "Venga La Alegría", Christian Nodal rompió el silencio y contó la verdad de sus polémicos tatuajes, los cuales se realizó en honor de Belinda, su exprometida.

Según confirmó el cantante de regional mexicano, el tatuaje de los ojos de su expareja ya no existe, pues se los cubrió con otra figura que él mismo diseñó.

"Tenía unos ojos aquí, me los tapé con unas alas e hice un diseño completo de pecho", declaró Nodal.

Continúa con su vida feliz

Y aunque no quiso revelar mayor información sobre su ruptura amorosa con la intérprete de "Mentiras Cabrón", el artista de 23 años confesó que se encuentra bien y disfrutando de momentos inolvidables junto con su familia y amigos.

Además, comentó que está trabajando en nuevos proyectos, los cuales lanzará próximamente. Entre ellos está su marca de tequila y su estudio de tatuajes.

"Se viene un tequila, se viene un estudio de tatuajes... Los tatuajes es un tema que a mí me apasiona desde niño chiquito y siempre he querido como formar parte y ya aprendí a tatuar. Tatué a Adamari, una amiga que quiero mucho y le quedó súper bonito... Me encanta eso, he tatuado a amigos también y me gustaría darles un trato excelente", confesó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Nodal (@nodal)

*Con información de Venga La Alegría.