¡Críticas y reclamos! Tensa reunión de jefes de bloque con ministro de Comunicaciones

Aunque el ministro de Comunicaciones asegura que hay varios trabajos para reparar carreteras dañadas, jefes de bloque del Congreso lo acusaron de mentir.

Durante más de dos horas, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz, fue interrogado por los jefes de bloque del Congreso, quienes lo convocaron a una reunión para que explicara por qué "hay tantas carreteras sin mantenimiento" en el país.

La reunión fue tensa, pues el funcionario recibió críticas y reclamos por representantes de distintos departamentos, quienes, inclusive, lo señalaron de "mentir" por asegurar que hay proyectos en desarrollo en varias rutas.

Luis Contreras, de San Marcos, fue uno de los que más cuestionó, no solo la veracidad de tales declaraciones, sino también externó sus dudas sobre "las capacidades académicas y la experiencia" de Díaz para dirigir el CIV.

El diputado Luis Contreras arremete contra el ministro de Comunicaciones y lo señala de "mentir" acerca de proyectos que están en ejecución en San Marcos



El regaño

El ministro fue el único en recibir reclamos. José Istupe, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), también fue criticado por su "poca eficiencia" en el mantenimiento de las rutas.

Además, debió enfrentar una serie de señalamientos por presunta "solicitud de coimas" y hasta un llamado de atención por "responder con molestia" a las preguntas que se le formularon.

El diputado Byron Rodríguez llama la atención al director de @COVIAL_CIV, José Istupe, y lo señala de "pedir coimas"



"Es normal"

La junta finalizó con recomendaciones para las autoridades en cuanto a la necesidad de agilizar los trabajos en las carreteras y cumplir con resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), en las cuales se les ordenó atender de manera urgente las vías dañadas.

Además, los jefes de bloque reiteraron su desaprobación a la gestión de Díaz, por acciones como priorizar el pago de "obras viejas".

Terminado el encuentro, el ministro de Comunicaciones dijo que ve "normal" la interpelación de los diputados. "Este es un tema eminentemente político, que nosotros vemos desde el punto de vista técnico (...) y muchas veces nuestras respuestas no satisfacen al ente político", expresó.