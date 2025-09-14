Tensión entre Belice y Guatemala por colocación de bandera (video)

-

Un video que circuló en redes sociales muestra una disputa entre soldados de la Marina de Guatemala y la Fuerza de Defensa de Belice.

La disputa habría surgido por una bandera que fue colocada por soldados guatemaltecos en Sarstrún, Izabal.

En las imágenes se observan las embarcaciones de ambos países, las cuales se desplazan en el río.

Según se escucha en la grabación, un soldado les indica a los beliceños que "las aguas de ese río no están en litigio y que son parte de las aguas de Guatemala".

Este es el video:

INCIDENTE ENTRE MILITARES DE GUATEMALA Y BELICE POR DISPUTA DE TERRITORIO



El Gobierno de Belice emitió una protesta formal tras la colocación de una bandera de Guatemala en una isla del río Sarstún, zona fronteriza en disputa entre ambas naciones.



A través de un comunicado, las autoridades beliceñas informaron que el símbolo fue retirado luego de un momento de tensión con el Ejército guatemalteco.

El Gobierno de Belice confirmó que las tensiones se disiparon en el río Sarstún el miércoles 10 de septiembre de 2025, tras las intervenciones de los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores.

Al cierre de esta nota, Soy502 no ha obtenido respuesta de el Ejército.