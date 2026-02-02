Tercer extraditable del año es capturado en Zacapa

-

El extraditable formaba parte de una estructura criminal desde el año 2010 aproximadamente.

La noche del domingo 01 de febrero se logró la captura de Julio César Peralta Vargas, de 42 años, quien es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por narcotráfico.

La captura se realizó en la calzada Reino de España, Gualán, Zacapa, por la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

El sindicado es requerido por la justicia por conspiración para fabricar y distribuir cocaína, así como fabricación y distribución de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería trasegada hacia los Estados Unidos.

Peralta fue puesto a disposición para que enfrente la ley. (Foto: PNC)

De acuerdo con la investigación desarrollada por las autoridades, se logró identificar una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, la cual operaba a través de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, siendo responsable del traslado de grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos.

Tras su captura se le incautaron una pistola, una carabina, tolvas, municiones de diferentes calibres, celulares, y Q1,900 en efectivo

Los objetos incautados servirán para alimentar las investigaciones correspondientes (Foto: PNC)

Peralta Vargas, formaba parte de la estructura criminal, y según las autoridades, desde 2010 hasta por lo menos junio de 2024, habría sido responsable de transportar, dirigir y administrar diversas actividades relacionadas con el tráfico de cocaína de la organización, tanto en Guatemala como en otros países.

Tras su captura fue trasladado y será puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente para continuar con el proceso correspondiente.