Ascensos, récords y Selección: Repaso a la carrera estelar de Amarini Villatoro

El entrenador histórico de Guatemala, Amarini Villatoro, ha forjado una trayectoria única en el futbol guatemalteco, desde sus orígenes en Cobán hasta consolidarse como uno de los mejores técnicos del país.

Desde sus primeros pasos como entrenador, formando niños en Cobán, Alta Verapaz, de donde es originario, y luego pasando a las divisiones de ascenso, Amarini Villatoro empezó a construir un perfil que hoy lo coloca entre los mejores técnicos en la historia del futbol guatemalteco.

Su recorrido en el futbol nacional comenzó con proyectos modestos, como Los Potros del Tecnológico, equipo con el que logró un ascenso de Tercera a Segunda División, y luego con Sayaxché, donde logró alcanzar dos finales en torneos consecutivos. Perdió ambas ante Antigua, pero de igual forma logró ascender al club petenero a Primera División y acarició la Liga Nacional.

El originario de Cobán consolidó su proyección cuando dio el salto a la Liga Nacional. Su etapa más determinante llegó con Deportivo Guastatoya, club con el que firmó un bicampeonato histórico durante 2018.

Así celebró con su equipo el pase a la final de la Copa Centroamericana. (Foto: Archivo)

Aquella campaña, marcada por orden táctico y un plantel que supo adaptarse a su estilo, lo convirtió en uno de los entrenadores más jóvenes en coronarse campeón de la máxima categoría, además de ser, hasta el momento, el único entrenador que ha logrado un bicampeonato con un equipo departamental en la historia de la liga guatemalteca.

Ese crecimiento lo llevó a asumir la dirección técnica de la Selección de Guatemala en 2019, un desafío grande, pues el futbol nacional recién salía de una dura sanción. En su paso por la azul y blanco, Villatoro disputó la clasificatoria rumbo al Mundial de Catar 2022, pero no logró el objetivo. Asimismo, dirigió las rondas previas rumbo a la Copa Oro de 2021, donde tampoco logró clasificar al combinado nacional tras caer en penales ante Guadalupe, lo que marcó su salida.

Así disfrutó su primera copa con Xelajú. (Foto: Archivo)

Tras su paso por el combinado nacional, emprendió una etapa fuera del país al dirigir a Pérez Zeledón en Costa Rica, donde, con mucho esfuerzo y trabajo, logró mantener la categoría en un torneo complejo y con altas presiones.

Su regreso al futbol guatemalteco lo condujo a Xelajú M. C., institución con la que volvió a experimentar éxito deportivo al sumar títulos de Liga y fortalecer su reputación como un entrenador capaz de sostener proyectos ganadores.

El cobanero inició formando niños en Cobán, su ciudad natal. (Foto: Archivo)

Bajo su mando, el club altense ganó el Clausura 2023 y el Apertura 2024. También vivió una de sus campañas más destacadas en la Copa Centroamericana de la Concacaf, alcanzando la final y rozando un título internacional tras una dramática serie de penales ante Liga Deportiva Alajuelense.

El recorrido de Villatoro, que abarca ascensos, campeonatos y presencia internacional, refleja la evolución de un técnico que ha sabido adaptarse a distintos contextos, consolidándose como una de las figuras más influyentes del futbol guatemalteco.