Se disputa la tercera fecha del Top10 de aceleración en Guatemala

  • Con información de César Pérez/Colaborador
23 de octubre de 2025, 12:13
El piloto Arturo Varela, de Honduras, vendrá a Guatemala para hacer gala de su habilidad con su Honda D16 Turbo. (Foto: Cortesía)

La catedral de la aceleración guatemalteca: Guatemala Raceway, será el escenario el próximo sábado y domingo, 25 y 26 de octubre, de la tercera fecha del Campeonato Top10 2025, que reunirá no solo a varios de los mejores pilotos de esta modalidad del automovilismo en el país, sino que, además, se esperan corredores de los demás países de Centroamérica.

Este será un fin de semana de aceleración pura, ya que la actividad iniciará el sábado, con la realización del Toyota Day, un evento que reunirá a lo más granado de los autos de aceleración de esta marca, que buscarán no solo abrir el espectáculo, sino que además mejorar sus tiempos, e imponer nuevos récords personales.

La acción en el Top10 dará inicio a las 19 horas con un Night Racing. Este campeonato consiste en que el mejor tiempo ubicará al auto y piloto en la tabla final Top10, según la marca del vehículo. Además, habrá una tabla general de los 10 carros más rápidos del evento. Los tiempos logrados el sábado y domingo, serán tomados en cuenta para la realización de las tablas finales.

Desde Honduras llegará este Honda Civic, más conocido como “La Kandemia”, este auto es un K Series, AWD, el cual será conducido por Fernando Flores. (Foto: Cortesía)
Hasta el momento se han confirmado tres corredores de Honduras, que vienen con autos de la marca Honda. Dos de estos vehículos son AWD (tracción en las cuatro ruedas), y son vehículos catalogados como de 10 segundos.

Los carros serán distribuidos por marcas, por países, por reacciones y por tipo de motor: si es turbo aspirado, supercargado, o con óxido nitroso.

“The Lean”, es un Honda K Series, con tracción en las cuatro llantas, el cual será manejado por Lean Fuentes. (Foto: Cortesía)
Sin duda alguna, conforme ha evolucionado el Top10, los autos han tenido mucho desarrollo, por lo que se podrán observar carros que oscilen entre 8 y 10 segundos; y es que la modalidad de competencia de este evento no enfrenta a corredores contra otros corredores, sino que cada piloto lucha por mejorar sus propios tiempos, y al final del evento se contabiliza una tabla general para conocer cuáles fueron los 10 mejores de la competencia por marca.

La entrada al público tendrá un valor de Q60; mientras que la inscripción para pilotos costará Q250. El sábado, las puertas de Guatemala Raceway, ubicada en el kilómetro 75.5 carretera a Puerto Quetzal, se abrirán a las 12 del medio día, y el domingo, el evento iniciará a las 10 de la mañana.

