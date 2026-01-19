El terremoto de 1976 que partió en dos la historia y el desarrollo de Gualán

-

El terremoto del 4 de febrero de 1976 marcó un antes y un después en Gualán. En menos de un minuto, la ciudad quedó en ruinas, con pérdidas humanas y materiales. La tragedia dio paso a un proceso de reconstrucción que transformó su desarrollo urbano y social.

El 4 de febrero de 1976, cuando los relojes marcaban las 3:03 de la madrugada, se produjo un fuerte terremoto que destruyó totalmente la ciudad de Gualán y dividió la historia de la tierra del yagé en dos partes muy marcadas, antes y después del terremoto.

La población, sin conocerlo, se fue extendiendo sobre la Falla del Motagua, el punto exacto en donde dos placas tectónicas tienen su línea de unión.

Aquel Gualán que en la noche del 3 de febrero se acostó para reposar, estaba vestido con casas de adobe o bajareque y techos de teja con armazones de madera o vara de casa, pero se produjo un fuerte movimiento sísmico que desvistió al poblado de ese ropaje arquitectónico que traía desde la época colonial.

Una magnitud de 7.6 grados en la escala de Richter y ante tal poder destructivo, el poblado es convertido en escombros en menos de un minuto.

Además de casas y edificios dañados, se produjo la muerte de un centenar de vecinos, quienes luego serían sepultados en una fosa común en el cementerio general.

El Puente sobre el Río Motagua no sufrió daños mayores y ese fue el cordón umbilical que mantuvo unidos y comunicados a los comunitarios durante el terremoto.

Gobernaba el país el general Kjell Eugenio Lauguerud García, quien había llegado al poder bajo señalamientos de fraude electoral, pero el terremoto le dio la oportunidad de trabajar y ganarse alguna simpatía de la población.

El campo de básquetbol, frente a la Escuela de Varones y el parque central, se convirtieron durante algunas semanas en campamentos para damnificados, entre tantas algunas familias utilizaron sus respectivos patios para levantar carpas provisionales. La comunicación con Izabal y Petén no se interrumpió y de esa región llegó pronto el auxilio y la solidaridad, así como de Honduras y El Salvador.

El ciclo escolar fue suspendido durante el mes de febrero y reanudado en marzo de manera parcial, estableciéndose mini jornadas escolares de dos horas de duración mientras la población en general se daba a las tareas de limpieza.

Transformación

Gualán inició un proceso total de transformación aprovechando la devastadora experiencia del terremoto. Se inicia el proceso de reconstrucción y para ello se utiliza el mismo trazo de las calles, las mismas pendientes, las mismas bajadas, pero se ponen en funcionamiento una diversidad de ideas para sacar delante de nuevo al poblado.

"Las labores de descombramiento se realizaron en un tiempo relativamente corto y se inició la reconstrucción con entusiasmo, abandonando totalmente a partir de este momento la utilización del adobe, el bajareque, incluso del ladrillo, cambiándolo por block, cemento y hierro", agregó Byron Leiva, historiador.

Refirió que al principio vinieron constructores y albañiles de pueblos vecinos, pero poco a poco fueron surgiendo a nivel local una generación de albañiles para responder a la demanda que se generó.

La catástrofe produjo gran cantidad de fuentes de trabajo y el surgimiento de diferentes fábricas y comercios dedicados a proveer a la población de los materiales de construcción que se necesitaban.

La crisis de vivienda que produjo el terremoto vino a generar nuevas áreas de crecimiento, tanto en al área urbana como en comunidades vecinas. Muchas familias de comunidades afectadas emigraron al área urbana, y toma auge la construcción en La Ciénaga, surge la Mofang y con los años aparece la Colonia Valle del Motagua y lotificación Los Limones, entre otros.

En diciembre de 1980, apenas cuatro años después del terremoto y siendo alcalde Municipal el ciudadano Mario Enrique Arriaza Galdámez, se inaugura el edificio municipal en el mismo predio donde se erguía el anterior.

En menos de diez años Gualán había superado la tragedia, transformando aquella cantidad de escombros en un pueblo pujante, ejemplo en la región.

Debido a la destrucción del puente de Agua Caliente y la cantidad de derrumbes en la ruta al Atlántico, el tránsito hacia Guatemala se realizó durante algún tiempo vía El Salvador, o por el agotador camino de Chiquimula, pasando por Ipala hacia San Luis Jilotepeque, Jalapa.

"En la región nororiental, el municipio de Guastatoya, El Progreso y Gualán, fueron los más dañados por el terremoto", agregó Fernando Rodríguez, vecino y piloto.

El servicio ferroviario fue suspendido por los graves daños sufridos en la línea del tren. Circuló a nivel nacional e internacional la foto que muestra, cerca de la Estación de Gualán, las líneas del tren retorcidas como si fueran simples cordones de metal.

El terremoto marcó para siempre a Gualán, no solo por la destrucción que causó, sino por el proceso de reconstrucción que impulsó cambios urbanos y económicos. La experiencia dejó una huella imborrable en la historia local y fortaleció el sentido de unidad.