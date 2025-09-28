Villa Aída, el emblemático edificio que pasó a poder del Estado

La Villa Aída, en la zona 4, ahora albergará a una institución del Gobierno.
El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó haber ganado una batalla legal que le permitió al Estado quedarse con la propiedad de un famoso inmueble ubicado en la 6ª. Avenida 5-72 de la zona 4.
Se trata de Villa Aída, una casa que se construyó en 1948 y que ha sido bautizada con nombres como "Casa Barquito Pastelón" o "El Barco", por sus peculiares características, entre ellas su altura superior al nivel de la calle.
El edificio está valorado en Q3 millones y ahora funcionará ahí una dependencia del Ministerio de Cultura.
Según el Minfin, había un juicio ordinario de reivindicación en proceso, para que el Estado pudiera quedarse legalmente con el bien, pero estaba estancado. No obstante, se logró "reconducir el procedimiento por la vía administrativa, logrando la desocupación completa, pacífica y voluntaria de las personas que ocupaban la propiedad irregularmente".
De acuerdo con registros históricos, este edificio perteneció al coronel Carlos Aldana y su esposa, Aída Aragón, a quien se debe su nombre. En redes sociales hay varios videos sobre el lugar; este es uno de ellos: