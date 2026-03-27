Testamento del Hermano Pedro regresa al Archivo General de Centro América

Documentos de alto valor histórico como el Testamento del Hermano Pedro, el Acta de Independencia y el Himno Nacional de Guatemala, retornaron al Archivo General de Centro América.
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Los bienes documentales históricos que permanecían desde 2022 en el Museo Nacional de Arte Guatemalteco (MUNAG), en La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, retornaron a su recinto original, el Archivo General de Centro América, recinto que cuenta con las condiciones adecuadas para su correcta preservación.
Los bienes son:
Acta de Independencia, firmada en 1821.
Partitura original de la música del Himno Nacional de Guatemala, compuesta por el maestro Rafael Álvarez Ovalle.
Letra original del Himno Nacional de Guatemala, escrita por el maestro José Joaquín Palma, en 1896.
Decreto de fundación de la República de Guatemala, de 1847, firmado por el presidente Rafael Carrera.
Testamento del Hermano Pedro, junto con su transcripción, que data del siglo XIX.
Según la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, del Ministerio de Cultura y Deportes, "Son documentos que jamás deberían haber salido de aquí, un tesoro patrimonial invaluable de toda Guatemala".
Autoridades explicaron que el proceso de embalaje y traslado fue realizado bajo estrictos protocolos técnicos por personal especializado del Archivo General de Centro América, con el acompañamiento y supervisión del equipo técnico del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles (CEREBIEM), asegurando la protección e integridad de cada uno de los bienes culturales.