Selvin Bracamonte Guatemala en el Top 6 de Master Chef UK

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Selvin Bracamonte quedó en el Top 6 del famoso reality "MasterChef: The Professionals UK".

En una dura competencia el guatemalteco quedó en el puesto 6, poniendo a Guatemala en alto a través de cada platillo entregado al jurado.

Selvin llegó a las finales de la competencia, un hito en la historia de un nacional en la televisión británica.

"Solo quiero decir ¡gracias por todo!, he aprendido muchísimo con esto, hice lo mejor que pude y cociné con el corazón... ¡esto no es una pérdida, es una lección y una gran experiencia!", expresó.

Dinámica en "MasterChef: The Professionals"

A diferencia de MasterChef (serie original), "MasterChef: The Professionals" está diseñada exclusivamente para chefs profesionales activos.

Esto implica técnicas de mayor complejidad, mayor exigencia, presión y un estándar gastronómico, requiriendo técnicas de nivel estrella Michelin, reuniendo a expertos que trabajan en restaurantes.

Selvin, originario de Suchitepéquez, ha hecho su vida en Brighton, Reino Unido, donde comparte sus creaciones.

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@sellbracamonte ♬ sonido original - Sell Bracamonte

@sellbracamonte El día que hice ceviche muy a mi estilo y sin duda llevando a Guatemala a otro nivel ♬ sonido original - Sell Bracamonte