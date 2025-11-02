Textiles guatemaltecos destacan en Residencia de Ricardo Arjona por una causa

-

El vestuario de Arjona, el strap de su guitarra, la gorra con el emblema "SECO" y la merch en "Lo que el SECO no dijo" es hecha por tejedores guatemaltecos, junto a la creadora Vitto Murga.

Durante el show el cantautor guatemalteco luce prendas hechas con textiles hilados por 181 familias artesanas, bajo la dirección creativa de la diseñadora.

Foto: Cortesía/Residencia Ricardo Arjona.

Los fanáticos también pueden obtener accesorios especiales que, además de ser un recuerdo del viaje y la presentación en el Teatro Nacional, apoyan a la Fundación Adentro, que impulsa la educación, el arte y la tecnología, para transformar las vidas de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Diseños inspirados en Guatemala

La colección se llama "Los hilos de la memoria", un manifiesto cultural con el que Arjona decidió envolverse para llevar puesto el nombre de Guatemala.

Este "es un manifiesto cultural, un acto de honor y celebración que une el camino del artista con el de los Maestros Artesanos que mantienen viva la identidad textil de Guatemala. Bajo la dirección creativa de la fundadora de JASPE by Vitto y de Hola! By Vitto, esta colaboración exclusiva para 'Residencia Guatemala' representa la culminación de meses de trabajo artesanal, involucrando a 20 familias de tejedores y 13 telares de pie, y beneficiando a familias en 6 comunidades", expresan acerca del proyecto.

Foto: Oficial.

Detalles en escena

Además de las prendas de Arjona la correa de la guitarra cuenta una historia: "Vitto Murga diseñó patrones exclusivos que narran visualmente momentos de la vida de Ricardo Arjona. La "labor de guitarra", fue creada específicamente para la Residencia junto a artesanos de Santiago, Atitlán, Sololá y representa la unión entre la música del trovador y el arte textil de su pueblo".

Foto: Ricardo Arjona.

Otro detalle se luce en escena: Vitto intervino artísticamente una banca que acompañará al cantautor en cada presentación del tour, una pieza revestida con textiles de jaspe y elementos simbólicos guatemaltecos, que funciona como obra de arte itinerante y como recordatorio tangible de las raíces que sustentan cada canción.

Foto: Oficial.

"La banca es más que un objeto escénico, es el asiento de la memoria, el lugar donde Ricardo se sienta para contar nuestras historias. Queríamos que ese objeto fuera, en sí mismo, una historia guatemalteca", explicó Murga.

Acerca del Jaspe

"El jaspe es memoria líquida que se solidifica en hilos, cada labor cuenta una historia. Para Ricardo, quisimos tejer la suya: la del niño de Jocotenango que nunca olvidó de dónde vino, la del artista que llevó a Guatemala en su voz por el mundo. Ahora, la lleva también en su piel, en cada fibra de algodón tejida por manos guatemaltecas" explicó Vitto Murga, Directora Creativa de JASPE by Vitto y de Hola! By Vitto.

Foto: Vitto.

Adquiriendo merch apoyas a la educación en Guatemala

La colección incluye playeras, gorras, bolsas y otros artículos y están disponibles en el Lobby de la Gran Sala Efraín Recinos.

Foto: Oficial.

"Siempre he tenido un corazón para apoyar iniciativas que trabajan por el desarrollo de los niños de Guatemala, cuando Ricardo me invitó a diseñar el merchandising del tour, inmediatamente pensamos en cómo podíamos hacer que cada compra tuviera un impacto más profundo. No se trata solo de llevar un recuerdo del concierto; se trata de ser parte de un movimiento que invierte en el futuro de Guatemala, en sus niños y jóvenes. Es el círculo perfecto: arte que genera más oportunidades para el arte, cultura que financia más cultura, guatemaltecos apoyando a guatemaltecos" dijo.

Acerca de Vitto Murga

Vitto Murga fundó JASPE by Vitto en 2014, sus diseños fueron hechos de la mano de los textiles mayas, con el fin de preservar y celebrar el patrimonio artesanal guatemalteco a través del diseño contemporáneo.

Vitto Murga.

Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente por fusionar la estética moderna con técnicas tradicionales, creando piezas que son simultáneamente heredables y relevantes.

Su visión creativa abarca dos universos: JASPE by Vitto, enfocada en el patrimonio artesanal y las técnicas ancestrales guatemaltecas, y Hola! By Vitto, una marca de diseño urbano contemporáneo que traduce la esencia guatemalteca en piezas accesibles para el día a día.

MIRA:

Foto: Hola by Vitto.