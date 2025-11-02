Ricardo Arjona recibe significativo regalo en la "Residencia"

Ricardo Arjona recibió un regalo muy especial de parte de uno de los fans que asistió al primer encuentro de la residencia "Lo que el seco no dijo".
Durante el tema "Mujeres", Luigi Castillo se acercó al escenario y le entregó una bandera de Guatemala al cantautor, quien se la recibió con cariño y la extendió.
"Se logró darle la bandera a Ricardo Arjona, acá el momento exacto", explicó con emoción el asistente, en dos post que subió a Tik Tok.
En el video se ve a Ricardo correr por las tablas y en una de las esquinas Luigi lo espera y le grita: "Ricardo", mientras extiende el preciado símbolo. Al mostrarla todo el público gritó de emoción.
Acerca de "Lo que el seco no dijo"
El primer concierto de la residencia "Lo que el seco no dijo" se celebró el 31 de octubre. El guatemalteco hará 23 presentaciones en La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
